رئيس الزمالك: بيراميدز ليس مصريًا، ولذا يريد عودة الدوري

مرتضى منصور يلقي بمسؤولية حدوث أي إصابة لأي لاعب على وزير الشباب والرياضة.

أكد مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك ، على أن نادي بيراميدز لديه إصرارًا على عودة الدوري المصري ، لأنه ليس مصريًا، ملقيًا نتائج ما سيتعرض له أي لاعب حال عودة المسابقة، على أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

مرتضى قال خلال تصريحات لقناة نادي الزمالك: "هناك 14 فريقًا بالدوري المصري يرفضون عودة المسابقة، هل ستلعب باقي الفرق الدوري مع بعضها؟".

رئيس الزمالك تابع: "لا يوجد سببًا لعودة الدوري، فهناك تصاعدًا في أعداد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا في مصر".

المزيد من الفرق

وأردف: "بيراميدز مصرّا على إقامة الدوري، وهو ليس مصريًا وإدارته إماراتية، ومالك النادي ليس متواجدًا في مصر، حيث قام بتجميع بعض اللاعبين في الدوري، وقام بعمل فريق".

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واعترض مرتضى على بداية الدوري الجديد في 15 سبتمبر القادم، حيث قال: "اللاعبون يحتاجون إلى شهرًا لعودتهم إلى حالتهم البدنية، وبعدها 15 يومًا من المباريات الودية، هل سيكون هناك وقتًا لإقامة 17 جولة بداية من أول يوليو حتى التاريخ المذكور؟".

واختتم مرتضى منصور تصريحاته قائلًا: "إذا تعرض أي لاعب للإصابة بأي شيء، سيكون أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة مسؤولًا عن ذلك، ومن يريد عودة الدوري يكتب إقرارًا بأنه مسؤولًا عن حدوث أي شيء".

وكانت وزارة الشباب والرياضة قد أعلنت عن عودة النشاط الرياضي بداية من 21 يونيو الجاري، حيث سيحدد اتحاد الكرة موقف الدوري الممتاز خلال الأيام المقبلة.