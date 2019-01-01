رئيس الرجاء: حسمنا ثلاث صفقات وبانون لن يرحل

رئيس مجلس إدارة نادي الرجاء يتحدث عن مستقبل الفريق وخططه للموسم القادم

فيسبوك تويتر بلال محمد

نفى جواد الزيات، رئيس مجلس إدارة نادي الرجاء، تلقى لاعب الفريق بدر بانون أي عروض للرحيل، عن النادي خلال فترة الانتقالات القادمة.

وشدد رئيس مجلس إدارة الفريق المغربي، على ان اللاعب جزء من مشروع الرجاء للمستقبل، في دوري أبطال أفريقيا.

وقال الزيات في تصريحات تلفزيونية: "لم يصل إلينا أي عرض رسمي، بشأن التعاقد مع بانون، وجميع الأخبار التي يتم تداولها حول رحيله عن الفريق غير صحيحة بالمرة، اللاعب جزء من قوام الفريق، ونحن نعول عليه لمشروعنا القادم".

وتابع: "لقد قمنا بتدعيم الفريق ببعض الصفقات القوية، ولكن لن نعلن عنها إلا في الوقت المناسب، ولكن الذي يمكنني قوله إنها ستعجب الجماهير، ولكنها لن تتجاوز الثلاث صفقات".

وحول التعاقد مع محسن متولي لاعب الأهلي القطري، قال الزيات: "مازلنا في مرحلة المفاوضات، ولكن كل شيء جائز، نحن فقط لا نريد استعجال الأمور".

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تهانينا لعشاق الزعيم ! 🎉



(📸: FB/ army.alz3em ) pic.twitter.com/BOiICtdnog — جول العربي - Goal (@GoalAR) May 10, 2019

وأتم تصريحاته قائلاً: "قمنا بالتجديد للمدير الفني للفريق، الذي يلائم خططنا، نحن سعداء بالتعامل مع الفرنسي كارتيرون، لأنه رجل المرحلة الذي كنا بحاجة إليه".

الجدير بالذكر ان الرجاء ضمن مشاركته في دوري أبطال أفريقيا الموسم القادم، بعد احتلاله المركز الثاني في جدول الدوري برصيد 49 نقطة، وبفارق خمس نقاط عن الوداد المتصدر، ويتبقى ثلاث مباريات حتى نهاية الدوري.