رئيس التعاون يوضح هدف فريقه هذا الموسم

التعاون يواصل النتائج الجيدة هذا الموسم ليضع نفسه ضمن كبار الدوري السعودي

فيسبوك تويتر بلال محمد

كشف محمد القاسم رئيس نادي التعاون، عن هدف فريقه خلال الموسم الحالي من الدوري السعودي للمحترفين، بعد سلسلة نتائج التعاون الجيدة في الفترة الأخيرة.

وفاز التعاون برباعية نظيفة على حساب أحد، في المباراة التي جمعت بينهما مساء الخميس في إطار مباريات الجولة الـ 20 من بطولة الدوري.

وقال القاسم في تصريحات عقب اللقاء: "الفريق مقبل على عدد من المباريات الهامة على أرضنا ووسط جماهيرنا، سنعمل على الفوز بها والظهور بهذا المستوى الرائع".

من سيحصد الدوري السعودي خلال هذا العام؟🤔

الهلال 🔁

النصر ♥ pic.twitter.com/rNEDcNBA6f — موقع قول السعودي (@GoalSA) February 14, 2019

وواصل: "هدفنا هذا الموسم التقدم في جدول الترتيب، لا نعلم ما سوف يحدث في المرحلة القادمة، ولكننا نريد أن نكون ضمن الأربعة الكبار في الدوري".

وأشاد رئيس النادي، بعبد الفتاح آدم مهاجم التعاون بعد تسجيله ثلاثة أهداف في شباك أحد، مشيراً إلى أن الفريق كسب لاعباً مميزاً كما أنه ينتظره مستقبلاً كبيراً نظراً لصغر سنه.

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الجدير بالذكر أن التعاون يحتل المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري، برصيد 33 نقطة وبفارق نقطة وحيدة عن الشباب صاحب المركز الرابع والذي يتبقى له مباراة.