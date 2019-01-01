رئيس الاتحاد يوجه رسائل قوية للاعبيه خلال معسكر دبي

أنمار الحائلي يجتمع بلاعبي الاتحاد في الإمارات

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

طلب أنمار الحائلي، رئيس نادي الاتحاد من لاعبي فريقه، تخطي فريق ذوب آهن الإيراني، في دور الـ16 ضمن منافسات بطولة دوري أبطال آسيا، بأي طريقة ممكنة.

الحائلي قال خلال تصريحات نقلتها صحيفة "الاقتصادية" السعودية: "لا بد من تجاوز هذا الفريق بأي ثمن، لا عذر لكم بعد خوض معسكر تدريبي ناجح في مانشستر، ويتواصل الآن في الإمارات".

رئيس الاتحاد تابع: "كل الأجواء مهيأة لكم حتى يقدم كل منكم ما لديه في الملعب، جميعنا نثق في قدرتكم على تخطي هذا المعترك من أجل الاستمرار في البطولة وصولا إلى منصة التتويج، سنكون معكم وسنوفر لكم كل ما هو مطلوب حتى لا يكون هناك ما يعكر صفو التدريبات".

أنمار الحائلي شدد على ضرورة تقبل اختيارات المدرب التشيلي لويس سييرا، المدير الفني للفريق.

وواصل: "سييرا هو صاحب القرار الفني الأول والأخير، ويجب على الجميع تقبل قراراته الفنية واختياراته، ولا بد أن تكون محل احترام منكم، لأن هذا يصب في مصلحة الفريق".

جاء ذلك خلال لقاء رئيس الاتحاد بلاعبيه أمس السبت في مدينة دبي بالإمارات، خلال اجتماع قصير، اطمئن خلاله على إعداد الفريق لمواجهة دوري أبطال آسيا.