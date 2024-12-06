رئيس الاتحاد الفرنسي: أعرف أن الجميع يريد زيدان ورحيل ديشان سيكلفنا الكثير من الأموال!

هل يتولى زيدان تدريب فرنسا؟

ترك فيليب ديالو، رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، الباب مفتوحًا أمام إمكانية تولي زين الدين زيدان، مهمة تدريب منتخب فرنشا، خلفًا للمدرب الحالي ديديه ديشان، ولكن رحيل مدرب الديوك سيكلف الكثير من الأموال.

وقال ديالو في تصريحات لقناة "RMC Sport": " وصلت إلى رئاسة الاتحاد في يناير 2023، مع ديشان الذي جدد للتو عقده لمدة أربع سنوات واحترم هذا العقد، لقد حقق الأهداف التي حددها الاتحاد الفرنسي".

وأضاف: "سيكون من المكلف فسخ عقد ديشان، خاصة من جانب واحد لقد طلبنا منه الوصول إلى نصف نهائي اليورو وقد حقق ذلك".

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وتابع: "الجميع يتحدث معي عن زيدان أنا لا أنكر ذلك، عقب نهاية كأس العالم الماضي كان من المقرر أن يتولى زيدان مهمة تدريب المنتخب، ولكن رئيس الاتحاد السابق قرر تجديد عقد ديشان، من جانب واحد".

جدير بالذكر أن عقد ديشان، ينتهي مع فرنسا في عام 2026، ومن المتوقع أن يقود كتيبة الديوك، في كأس العالم للمرة الرابعة في تاريخه.