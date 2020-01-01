رئيس الاتحاد الإسباني يواجه عقوبة السجن

خطر محدق..

يواجه لويس روبياليس، رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم، خطر عقوبة السجن بتهمة التعدي على أحد المواطنين في قضية تعود أصولها إلى 2017.

وسيتعين على روبياليس أن يمثل في المحكمة بعد أن رُفِض الاستئناف الذي تقدم به محاميه ضد أمر بدء الإجراءات الصادر عن قاضي التحقيق في القضية.

وسائل الإعلام الإسبانية تؤكد أن المحكمة رفضت الاستئناف لوجود أدلة تُدين روبياليس وتجعل أرشفة القضية بمثابة الأمر المستحيل.

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الأمر برمته يعود إلى شهر يوليو 2017، عندما اتهمت المهندسة المعمارية لمنزل روبياليس بأنه قد هاجمهما من خلال الإمساك بها ودفعها في عدة مناسبات.

يُعد روبياليس هو واحد من أكثر رؤساء الاتحاد الإسباني عبر تاريخه إثارة للجدل، ولا يُنسى كيف أنه دمر اللا روخا بإقالة جولين لوبيتيجي قبل مونديال روسيا بأيام لتوقيعه لريال مدريد.

روبياليس بالفعل يواجه تهمة تزوير أوراق رسمية تتعلق بالانتخابات المقبلة مما يزيد من الموقف الصعب الذي يعيشه.

أكثر ما يشغل الرأي العام الإسباني على الصعيد الكروي هو أن تعود الساحرة المستديرة للحياة مجددًا، ويقوم روبياليس رفقة رابطة الليجا بجهد وافر لاستئناف المسابقات في يونيو المقبل.

يذكر أن الأندية الإسبانية قد سُمِح لها بالعودة إلى التدريبات مجددًا، ويُعد منتصف يونيو هو الموعد المقترح لبداية الدوري بنفس الإجراءات المتبعة في ألمانيا.

