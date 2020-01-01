رئيس الاتحاد الإسباني يهاجم تيباس بسبب كورونا

كورونا يشعل الأزمات في إسبانيا

قال خافيير تيباس الرئيس التنفيذي للاليجا الإسبانية، إنه في الأيام الأخيرة أرسلوا اختبارات لفيروس كورونا الجديد إلى جميع الأندية، من أجل الاطمئنان على صحة اللاعبين القرار الذي تعرض للكثير من الانتقادات.

وكان فيروس كورونا قد انتشر في إسبانيا بكثرة حيث اضطرت الحكومة والمسؤولين إلى إيقاف كل شيء للحفاظ على صحة المواطنين، وإيقاف كل الأنشطة الحيوية.

وأضاف تيباس في تصريحات نقلتها شبكة "موندو ديبورتيفو الإسبانية" بأن عدد من الأندية استغنت عن العينات التي أرسلت لهم من أجل اختبارات الفيروس، منها بلد الوليد وإيبار وأوساسونا وأرسلوها إلى المحتاجين والهيئات التي تقوم بإجراء هذا التحليل.

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وأكد نادي برشلونة أنه لم يصل إليه أي مواد طبية من الليجا لفحص لاعبي برشلونة، مشددين على أنه لا يوجد أي أعراض للمرض بين لاعبي البارسا، الذين تعتبر حالتهم الصحية جيدة للغاية في أماكن العزل.

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مبادرة تيباس بإرسال عينات التحاليل إلى الأندية انتقدها بشدة رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم الذي أكد أن هنالك جهات أخرى تحتاج إلى وجود تلك العينات بشكل مجاني أكثر من أندية كرة القدم.

لويس روبياليس رئيس الاتحاد الإسباني اتهم تيباس بأنه غير وطني ويعرض حياة الكثيرين إلى الخطر، لاعبي كرة القدم لا يعانون من خطر شديد فهم معزولون علينا وضع أولوياتنا من أجل البشرية وليس من أجل المصالح.