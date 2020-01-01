رئيس الاتحاد الإسباني متهم بتزوير أوراق رسمية

روبياليس يعيش أيام صعبة للغاية في منصبه كرئيس الاتحاد

يواجه لويس روبياليس، رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم، تهمة تزوير أوراق رسمية تتعلق بالانتخابات المقبلة مما يزيد من الموقف الصعب الذي يعيشه.

روباليس نشر تسجيل مع رابطة اللاعبين مما دفع الأخير لاتهامه بتسريب أوراق رسمية دون الرجوع إليهم.

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وقالت صحيفة "ABC" الإسبانية أنّ روبياليس سوف يتواجد في المحكمة يوم 21 مايو المقبل مع مساعده أندرو كامبس بتهمة تزوير مسندات تتعلق بالانتخابات والتي قد تؤثر على النتيجة النهائية.

وأوضحت الصحيفة أنّ القضية بدأت في ديسمير الماضي بعد أن حاول روبياليس إضافة 19 عضوًا جديدًا إلى الجمعية العمومية غير العادية وهو ما تم رفضه من لجنة الرياضة.

وأشارت الصحيفة إلى أنّ الـ 19 عضوًا الذي طلبهم روبياليس كان من المتوقع أن يصوتوا لصالحه في الانتخابات المقبلة مما يعزز موقفه في الفوز، وبعد رفض لجنة الرياضة قرر رئيس الاتحاد تخفيض عدد الأعضاء إلى 5 فقط.

وبالرغم من أنّ المجلس القومي للرياضة وافق على مقترح روبياليس الجديد، إلا أنّه متهم بتزوير المستندات التي تؤكد موافقة المجلس، مما يعني تعمده تغيير عدد الأعضاء ليضمن الفوز في الانتخابات.

ويواجه روبياليس منافسة شرسة من أسطورة ريال مدريد، إيكر كاسياس، على منصب رئيس الاتحاد الإسباني.