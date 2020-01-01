رئيس الاتحاد الأوروبي يرد على أنباء تأجيل اليورو

تشيفرين يحسم الجدل من جديد

واصل ألكسندر تشيفرين رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، رفضه المعلن لإقامة بطولة دوري السوبر، المقترح إقامتها بدلاً من دوري أبطال أوروبا، كما حسم موقفه من تأجيل يورو 2021.

العديد من التقارير الصحفية، أكدت قيام بعض الأندية مثل مانشستر يونايتد وريال مدريد وليفربول، برعاية فكرة إقامة هذه البطولة، التي تضم كبار القارة في مسابقة واحدة.

تشيفرين كشف عن مفاجأة، بأن دوري السوبر عبارة عن فكرة إيطالية، ومن المستحيل تنفيذه بأي شكل من الأشكال.

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وقال رئيس الاتحاد الأوروبي:"هذا اختراع إيطالي وليس اقتراحنا، سيكون من أكثر المشاريع المملة في العالم، يتحدث عنه فريقان أو 3 فرق فقط".

تأجيل اليورو بعد ارتفاع معدلات الإصابة بكورونا:"يجب أن نكون متفائلين، أنا متأكد من خوض البطولة في موعدها، السؤال الآن هل ستقام بوجود الجماهير أو خلف الأبواب المغلقة".

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ظهور حالة طوارىء جديدة:"لن يحدث هذا الأمر مرة أخرى، السؤال الوحيد الآن هو حضور الجماهير فقط، لأن البروتوكول الحالي يشترط وجود 13 لاعباً لخوض كل مباراة وهذا من السهل الوصول له".

وتأتي تصريحات تشيفرين بعد الأنباء التي انتشرت مؤخراً حول تأجيل المسابقات الأوروبية، بعد ظهور الموجهة الثانية من فيروس كورونا.