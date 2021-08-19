رئيس الأهلي يعلن عن خبر سار لجماهير ناديه

الأهلي سيظهر بكامل نجومه أمام الحزم

أعلن ماجد النفيعي؛ رئيس النادي الأهلي، عن خبر سار لجماهير ناديه، وذلك بعد انطلاق مشوار الراقي ببطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

الأهلي كان قد تعادل أمام الفيصلي بهدف لمثله، في مباراة الجولة الأولى، ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

رئيس الأهلي كتب عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تغريدة، يعلن خلالها عن تحقيق ناديه جميع متطلبات إصدار شهادة الكفاءة المالية.

وجاء نص تغريدة النفيعي كالآتي: "بعد أن أكمل ناديكم جميع متطلبات شهادة الكفاءة المالية، غدًا إن شاء الله تشاهدون نجوم فريقكم يحققون لكم نتيجة تسعدكم، عشان يصير الخميس الونيس، لأنكم الداعمين الصادقين لنا ولهم".

وبذلك سيتمكن النادي الأهلي من خوض مباراة الحزم بكامل نجومه، واللاعبين الجدد المنضمين لصفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

الأهلي لم ينجح خلال الفترة الماضية في تسجيل اللاعبين المحترفين، ومن ثم لعب الفريق أولى مبارياته أمام الفيصلي منقوصًا، حيث لم تشارك جميع الصفقات الجديدة في اللقاء.

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وتعاقد الأهلي مع البرازيلي باولينيو، ومواطنه دانكلير بيريرا، والكرواتي فيليب براداريتش، والمقدوني إزجيان أليوسكي، والسنغالي ألاسان نداو، بالإضافة للمهاجم المحلي محمد مجرشي.