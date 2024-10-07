عقوبة انضباطية كبرى تهدد رئيس الأهلي .. والتصرف القانوني للحكم الرابع تجاه جيسوس بعد دخوله أرض الملعب!

كلاسيكو الأهلي والهلال يخرج المزيد من جعبته..

لا تزال أحداث مباراة الكلاسيكو بين الأهلي والهلال، محور الحديث في الأوساط الرياضية، بين العديد من الوقائع التي شهدها أرض ملعب الجوهرة المشعة، في قمة الجولة السادسة من دوري روشن، والتي شهدت فوز الهلال بنتيجة (2-1).

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القصة لم تنتهِ بعد، بين وقائع تحكيمية مثيرة للجدل، إزاء لقطة دعس قدم علي مجرشي، مدافع الأهلي، وركلة جزاء أليكساندر ميتروفيتش، فضلًا عن أحداث أثارت الكثير من التساؤلات، بين دخول مدرب الهلال جورج جيسوس، أرض الملعب، وتصريح خالد العيسى، رئيس مؤسسة الأهلي غير الربحية، عقب المباراة، بأنه من الصعب أن تواجه فريقًا من 12 لاعبًا.

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وفي هذا السياق، أكد المستشار القانوني فهد القحيز، لبرنامج "المنتصف"، أنه يجب على لجنة الانضباط أن تواجه رئيس الأهلي، بتصريحه الذي أدلى به بعد مباراة الهلال، والاستفسار بشأن المقصود من مقولة "فريق من 12 لاعبًا"، وإن ثبت أنه يقصد توجيه الاتهامات إلى الطاقم التحكيمي، فإنه يتم معاقبة العيسى بمبلغ 50 ألف ريال.

وهناك حالة جدلية أخرى، وهي لقطة دخول جيسوس أرض الملعب، والتي أثارت انتقادات جماهيرية واسعة إزاء تصرف الحكم الرابع أحمد الرميخاني، بعدم منعه من الدخول، للمطالبة بإعادة ركلة جزاء الهلال، في ظل وصف الحكم بأنه تحرك لمنع الألماني ماتياس يايسله، من تخطي المنطقة الفنية، أثناء الاحتفال بهدف تقدم الأهلي.

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من جانبه، أكد الخبير التحكيمي جمال الغندور، أنه لو كان دخول جيسوس لأرض الملعب أثناء سير المباراة، وكان دخوله مؤثرًا على سير اللعب، فيجب معاقبته بالبطاقة الصفراء، أو الحمراء، مؤكدًا أنه كان ينبغي على الحكم الرابع، التحدث مع حكم الساحة بشأن الواقعة، ومن ثم اتخاذ القرار بشأن إنذار مدرب الهلال.

أما عن لقطة توجه الإسباني جابري فيجا، لاعب الأهلي، للاحتفال بهدفه أمام جمهور الأهلي، فقد أكد القحيز أن فيجا لم يقم بأي تصرف يحمل إثارة لجماهير الهلال ولا يستحق تطبيق أية عقوبة، وهو ما وافق عليه الغندور، بقوله "لو كنت حكمًا للمواجهة، لن أفرض أي عقوبة على فيجا بعد احتفاله بالهدف".