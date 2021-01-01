رئيس الأرجنتين يستأجر طائرة ميسي للسفر إلى المكسيك

واقعة غريبة من نوعها

أثار ألبرتو فرنانديز رئيس الأرجنتين، حالة من الجدل في بلاده، بسبب الطائرة التي استقلها من أجل السفر إلى المكسيك.

الرئيس الأرجنتيني تلقى دعوة من نظيره المكسيكي، أندريس مانويل لوبيز، للانضمام إليه في الاحتفال بمرور 200 عام على استقلال بلاده.

صحيفة "ماركا" الإسبانية كشفت عن واقعة غريبة، بعدما تبين أن فرنانديز سافر إلى المكسيك على متن طائرة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

ويأتي ذلك بعدما حصل على الطائرة بالإيجار من مهاجم برشلونة لمدة أربعة أيام بتكلفة 160 ألف دولار.

ويمتلك ميسي هذه الطائرة منذ شرائها أثناء تواجده بالولايات المتحدة الأمريكية بـ15 مليون دولار في عام 2018.

وتتواجد دائمًا الطائرة في مسقط رأسه بمدينة روزاريو أثناء عدم تواجده في الأرجنتين، وهو الأمر الذي استغله رئيس بلاده.

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يذكر أن ميسي يستعد لقيادة برشلونة، مساء اليوم، الأربعاء، في مواجهة منتظرة أمام إلتشي بالدوري الإسباني.