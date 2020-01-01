رئيس أتلتيكو مدريد: أنفيلد ملعب قديم

تعرف على تصريحات رئيس أتلتيكو مدريد حول سيميوني ومواجهة ليفربول

جدد إنريكي سيريزو، رئيس نادي أتلتيكو مدريد، الثقة في المدرب دييجو سيميوني ساخرًا من ملعب أنفيلد الخاص بنادي ليفربول.

أتلتيكو مدريد نجح في الفوز بهدف نظيف على ليفربول في ذهاب ثمن نهائي التشامبيونزليج لتصبح حظوظه أكبر في التأهل للدور المقبل.

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وقال سيريزو في تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية: "لقد نمت بهدوء بالأمس، أزمة كرة القدم أنّ هناك أيامًا تشعر فيها بالمجد وأخرى لا تشعر بذلك، فمنذ أسبوع فقط كنا تحت مقصلة الانتقادات واليوم الجميع يشيد بنا بعد الفوز على منافس صعب للغاية والذي لم يخسر في 30 مباراة أو أكثر".

وتابع: "واند ميتروبوليتانو هو أحد أفضل الملاعب في أوروبا والجمهور قدّم عرضًا استثنائيًا والأهم الخروج بنتيجة إيجابية والجميع هنا سعيد للغاية".

وحول لقاء الإياب في انجلترا، علّق ساخرًا: "ملعب أنفيلد رائع ولكنّه قديم وهناك العديد من المشاكل الفنية به غير موجودة هنا".

واختتم: "لدينا مدرب رائع وسوف يستمر معنا لأطول وقت ممكن بعد النجاحات الكبيرة التي حققها".

جدير بالذكر أنّ ليفربول حقق دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي للمرة الأولى منذ 14 عامًا.