رئيسه: قميص النصر سيتغير تمامًا، وتلك قيمة العجز للموسم الجاري

تصريحات مهمة لمسلي آل معمر

قال مسلي آل معمر رئيس نادي النصر السعودي أن قميص الفريق سيتغير تمامًا بدءًا من الجولة القادمة لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي، كما كشف قيمة العجز المالي المتوقع للموسم الجاري.

النصر بدأ الموسم بانتصار كبير على ضمك بنتيجة 4-1 لكنه سقط في المباراة التالية أمام الفيصلي 2-1 قبل أن يفوز على التعاون في الوقت القاتل 3-1 ضمن دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي.

ماذا قال رئيس النصر عن العجز المالي وقميص الفريق؟

الرئيس قال في تصريحات مقتضبة لبرنامج شوت السعودي أن قيمة العجز المالي للموسم الماضي بلغت 113 مليون ريال سعودي، موضحًا أن تلك هي ضريبة العمل في نادٍ كبير والسعي لإرضاء الجماهير وإسعادهم بالتعاقد مع النجوم الكبار.

وأضاف "إرضاء جمهور النصر يحتاج إلى ضريبة وهي العجز المالي، إن لم نُوقع مع لاعبين كبار ونتحمل خسائر كبيرة ونحاول تعديل تلك الخسائر، لن يكون عملنا لائقًا بنادي النصر وجماهيره، 113 مليون ريال هي قيمة العجز للموسم الماضي، لكن العجز المتوقع للموسم القادم لن يتجاوز الـ32 مليون ريال، وهذا أمر طبيعي لأن ناديًا مثل النصر يجب أن تكون ميزانيته كبيرة".

آل معمر سُئل عن سبب غياب المعلنين عن قميص النصر وظهوره خاليًا من الإعلانات وعدم إبرام عقود رعاية تليق بالفريق، فأجاب "إن شاء الله خلال الجولة القادمة سيرون قميص النصر متغير تمامًا، ربما لا يعرفونه".

ماذا قال آل معمر عن التحكيم في الدوري السعودي؟

آل معمر كان قد انتقد لجنة التحكيم في الدوري السعودي بعد حادثة الحكم ماجد الشمراني في مباراة الأهلي وضمك، وقد سُئل حول ذلك فأجاب "أنا شخص رياضي وأهدف لأن يكون التحكيم جيدًا لجميع الأندية في الدوري السعودي، حتى لو كان الخطأ ضد الهلال وكان هناك مصلحة عامة سأتحدث".

أضاف "أنا لا أقيم مستوى الحكم ماجد الشمراني، بل هو أحد أفضل حكام الدوري السعودي، لكنه أخطأ خلال مباراة النصر والفيصلي، فكيف يتم تعيينه خلال مباراة الأهلي وضمك؟ يجب أن يكون هناك محاسبة وتقييم للحكام، وأتمنى حين نطلب حكام أجانب أن نحصل على حكام من النخبة خاصة أننا ندفع مبالغ كبيرة، جلب حكام أجانب مغمورين في بلادهم لن يحل المشكلة".

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