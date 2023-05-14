يدعو للعمل بالسخرة .. مرشح "كارثي" يتجهز لرئاسة الأهلي بدلًا من وليد معاذ!

الحديث عن المرشحين لرئاسة الراقي صداع في رأس الجماهير، خاصة مع الفكر الكارثي لأحدهم

shahid

انتاب جمهور الأهلي السعودي حالة من القلق الكبير خلال الساعات الماضية، بشأن مستقبل رئاسة ناديهم، دفعهم لإطلاق حملات لدعم الإدارة الحالية برئاسة وليد معاذ ونائبه تيسير الجاسم.

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الراقي مرت مهمته في الموسم الكارثي بدوري يلو السعودي للدرجة الأولى بنجاح، وحسم صعوده بشكل رسمي لدوري روشن في الموسم المقبل، وتفرغ الكثيرون حاليًا للحديث عن مصير الإدارة الحالية المكلفة من وزارة الرياضة.

وخرجت بعض التقارير التي تزعم عزم أنس العطار الترشح في الانتخابات المقبلة بدعم من أحد الأعضاء الذهبيين في النادي، وهنا بدأ الجمهور التفتيش في دفاتره القديمة، واستطلاع آرائه خلال أزمة الأهلي في السنوات الأخيرة.

وأعاد الجمهور نشر تغريدة قديمة له تعود لمارس 2021م، دعى خلالها لبيع نجوم الفريق؛ أصحاب العقود المرتفعة، وتسخير البقية، إذ كتب: "دعم الهيئة و الرعاة يفوق 100 مليون ريال في السنة. الادارة الاحترافية تدير النادي بهذه الميزانية. الخطوات المهمة: 1- الغاء الالعاب و الدرجات التي لا ينافس فيها الاهلي، 2- بيع عقود اللاعبين المرتفعة، 3- قرارات انضباطية، 4- تسخير اللاعبين الموجودين، 5- تكليف صالح المحمدي".

ووجه الجمهور رسائله للعطار أسفل التغريدة نفسها، إذ كتب أحدهم: "فكر وتخطيط سبب كافي لرفض الجمهور قرار رئاستك من قبل ما يتم تقديم أوراق الترشح .. تغريدة أيقضت كل من يُفضّل إبعاد الادارة الحالية"، وعلق آخر: "تغريدة أعطتينا انطباع عن عقلية احد المترشحين لإدارة الأهلي، أتمنى اللي يعارض بعد اليوم على بقاء إدارة معاذ يشوف هذه عينة لأحد لمترشح يطالب بتفريغ النادي من نجومه وإغلاق الألعاب المختلفة، وتالله إدارة معاذ قلبها على ناديكم وإني لكم من الناصحين يا جمهور الاهلي لا تعطون ثقتكم لغيرها"، فيها سخر ثالث: "6- اغلاق النادي وتحويله لجمعية خيرية".

جدير بالذكر أن وليد معاذ وإدارته مكلفون من قبل وزارة الرياضة برئاسة عبد العزيز بن تركي الفيصل لنهاية الموسم الجاري، بعد تقديم ماجد النفيعي لاستقالته في سبتمبر 2022م.

Shahid