ذهول في باريس من تصرفات ميسي! 

كشفت تقارير صحفية فرنسية عن حالة ذهول كبيرة تسيطر على نجوم باريس سان جيرمان والطاقم الفني والإداري هناك بسبب ليونيل ميسي.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "ليكيب"، والتي أكدت أن تواضع نجم بحجم ليونيل ميسي مع الجميع هناك أثار ذهولهم.

وأوضحت الصحيفة أن النجم الأرجنتيني لم يطلب أي نوع من المعاملة الاستثنائية بالرغم من وضعه الذي يسمح له بذلك.

على العكس، طلب ميسي من الجميع أن تتم معاملته بنفس الطريقة التي تتم فيها معاملة جميع اللاعبين من كبيرهم إلى صغيرهم.

ولا يمر ليونيل بأفضل مستويات مسيرته الكروية منذ أن انضم لصفوف باريس سان جيرمان، بالأخص على مستوى التهديف.

وسجل ميسي هدفًا وحيدًا حتى الآن في الدوري الفرنسي رغم مشاركته في 11 مباراة، وفي المقابل سجل خمس مرات في دوري الأبطال في ست مواجهات فقط.

جدير بالذكر أن ميسي يغيب في الوقت الحالي عن باريس سان جيرمان بسبب عودته متأخرًا من الإصابة بفيروس كورونا.