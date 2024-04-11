"ذهب ليصلي العيد فوجد البليهي أمامه".. مشجع نصراوي يكشف رد فعله

ليست حلقة من برنامج مقالب..

SHAHID

"هل صار علي البليهي كابوسًا للنصراويين؟".. سؤال يفرض نفسه على الساحة الكروية في المملكة، بعدما كان مدافع الهلال بطلًا للقطة جدلية جديدة في مباراة الديربي التي شهدتها بطولة كأس الدرعية للسوبر السعودي، في قمة الدور نصف النهائي.

اشترك الآن في شاهد واستمتع بمشاهدة مباريات دوري روشن

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وتسبب البليهي في طرد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، بداعي ضرب لاعب الهلال، والذي سقط على أرض الملعب، لينطلق الحكم الدولي محمد الهويش، ويشهر البطاقة الحمراء لقائد النصر، الذي طالب الجماهير بالتصفيق للبليهي أثناء مغادرة ملعب المباراة التي انتهت بخسارة النصر بهدفين مقابل هدف، ليودع كأس السوبر السعودي.

وتداولت الأوساط الهلالية، لقطة لأحد المشجعين النصراويين، بعد رؤيته خالد البليهي، شقيق نجم الهلال، ليعلق قائلًا "تلقم من الهلال وتريد أن تنسى علي البليهي وتروح تصلي العيد تقابل أخوه، يا خالد يرحم والديك اطلع من حياتي".

واشتهر علي البليهي بلقطاته المثيرة للجدل، بين غرس علم الهلال في ملعب النصر، عقب مباراة الديربي في نصف نهائي دوري أبطال آسيا 2021، كما تحدث البليهي عن اسلوبه في استفزاز كريستيانو رونالدو، أثناء ظهوره في أحد برامج المقالب، حيث كان يخبره بأن ميسي أفضل منه، وكان يفعل المثل مع نجم الأرجنتين.

حمّل التطبيق الآن الخاص بشاهد لمتابعة دوري روشن

وتأهل الهلال إلى نهائي كأس الدرعية للسوبر السعودي، ليضرب موعدًا مع الاتحاد، في لقاء الكلاسيكو الذي سيقام على ملعب محمد بن زايد بمدينة أبوظبي.

SHAHID