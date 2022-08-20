ذهاب رونالدو لدورتموند؟ ناجلسمان: لا يهمني ذلك!

مدرب بايرن ميونخ لا يريد التحدث عن لاعب ليس في فريقه

كشف مدرب فريق بايرن ميونخ يوليان ناجلسمان عن رأيه فيما يخص انضمام كريستيانو رونالدو لفريق بوروسيا دورتموند في سوق الانتقالات الحالي.

وكانت التقارير الصحفية قد أشارت في وقت سابق عن محاولة وكيل النجم البرتغالي، جورج مينديش، لعرض صاروخ ماديرا على الفريق الأسود والأصفر، لكن دورتموند لم يوافق على تلك الفكرة.

وتحدث ناجلسمان في المؤتمر الصحفي الذي يسبق مباراة فريق ضد نادي بوخوم، حيث أوضح أنه لا يرى أن هناك نادي ألماني يمكن دفع راتب رونالدو.

ماذا قال ناجلسمان؟

سُئل يوليان ناجلسمان عن خيار رؤية كريستيانو في الدوري الألماني ولم يكن مدرب بايرن ميونخ يمزح حينما أجاب.

حيث قال: "بصراحة، لا يهمني إذا كان كريستيانو سيذهب إلى بوروسيا، سواء ذهب إلى هناك أم لا، لا يهمني".

وواصل: "الشيء الوحيد الذي أعرفه هو أن لديه عقدًا مع يونايتد. لقد تعلمت بالفعل عدم التحدث عن لاعبين ليسوا لي".

وأوضح: "إنه لم يعد الأصغر سنًا وهذا يعني أنك تنفق الكثير من المال للحصول على خدماته، أعتقد أن الكثيرين يرغبون في الحصول عليه، لكن 15 ناديًا في ألمانيا لن يتمكنوا من دفع راتبه السنوي، حيث لا أراه يتحصل على 500 ألف يورو سنويًا".

وأردف: "الكل يعرف أنه لاعب عظيم، قادر على تسجيل العديد من الأهداف، وإذا قمت بإشراكه، فسوف تبيع العديد من القمصان".

جدير بالذكر أن رونالدو كان قد عرض من قبل على العملاق البافاري، لكنه إدارة بايرن ميونخ أوضحت أن الدون "لا يناسب فلسفة النادي" وبالتالي ابتعد كريستيانو عن الرحيل لألمانيا قبل أن يعود الحديث مجددًا عبر بوابة بوروسيا دورتموند.