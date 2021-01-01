ذنب زيدان؟ مورينيو يفتح النار على بيل "المتناقض"

هل بدأت الأزمات؟

انتقد جوزيه مورينيو، المدير الفني لتوتنهام، جاريث بيل، عندما أكد على أنه "متناقض" ردًا على منشوره عبر إنستجرام في الساعات القليلة الماضية.

وكان مورينيو قد أعلن أن غياب بيل عن مباراة السبيرز وإيفرتون في كأس الاتحاد الإنجليزي أتى نتيجة لأن الويلزي لم يتدرب بصورة جيدة قبلها وطلب إجراء فحوصات بشأن إصابته.

لكن بيل وبصورة غريبة نشر صورة عبر إنستجرام كتب عليها "جلسة تدريبية جيدة اليوم"، في إشارة إلى لياقته وأن كلام السبيشال وان عارٍ من الصحة.

بالطبع، لم يمر الأمر مرور الكرام على جوزيه مورينيو، الذي رد على الأمر في المؤتمر الصحفي لمباراة مانشستر سيتي بقوله "آمل أن يكون المؤتمر حول المباراة لا الأشخاص ولكن منشوره خلق الحاجة إلى المعالجة، فهو يتناقض مع الواقع".

كما أضاف "منذ بداية الموسم وأحاول جعل كل الأمور خاصة للغاية وأبقيها خلف الأبواب المغلقة، لكنني شعرت بحاجة إلى معالجة الموقف الراهن".

وتابع "ربما لم يكن المنشور من قبله، لا أعرف، ولكنه يقول فيه أنه مستعد وأن الجلسة التدريبية كانت رائعة، وكان ذلك خاطئًا تمامًا".

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"لذلك عندما سُئلت كان عليّ أن أقول الحقيقة وآمل ألا يتكرر السؤال عن الموقف مرة أخرى، فالوضع كما قلت، لم يكن يشعر بالرضا وطلب أن يُجري فحصًا، ولم يظهر الفحص وجود أي إصابة."

وأتم "لا يمكن للمدربين والعلوم الرياضية والعاملين في المجال الطبي أن يتعارضوا أبدًا مع المشاعر، مشاعر اللاعب أهم دائمًا منّا جميعًا، لذلك بكل بساطة بيل لم يكن مستعدًا للمباراة، إذا كان جاهزًا لمباراة الغد فسيشارك".

ويطرح ما حدث تساؤلات عدة حول من هاجموا المدرب المدريدي زين الدين زيدان بسبب سوء علاقته ببيل، باعتبار أن ما قام به الويلزي يُثبت أن الفرنسي لم يكن أبدًا السبب في سوء العلاقة بينهما.

يذكر أن بيل البالغ من العمر 31 عامًا منذ انضمامه على سبيل الإعارة من ريال مدريد الصيف الماضي شارك في 15 مباراة فقط بجميع المسابقات، وسجل أربعة أهداف، ولم يشارك منذ 31 يناير الماضي أمام برايتون.