ذكر ريال مدريد برونالدو.. رد فعل مبابي الذي أرعب فلورنتينو بيريز!

جماهير ريال مدريد تنتظر الانتقال بفارغ الصبر

أصدر الفرنسي كيليان مبابي رد فعل أرعب جماهير ريال مدريد خلال مباراة باريس سان جيرمان وتولوز في الدوري الفرنسي.

والتحم مبابي في كرة ثنائية مع أحد لاعبي تولوز، ثم سقط على ركبته التي انثنت تحته بشكل أثار رعب جماهير ريال مدريد.

ما أثار الرعب أكثر هو رد الفعل الصارخ الذي أصدره مبابي، والذي يكون عادة حين يصاب اللاعبون بقطع في الرباط الصليبي، الأمر يذكرنا بإصابة رونالدو البرازيلي التي غاب على إثرها نحو 3 أعوام كاملة عن اللعب.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

لكن من حسن حظ ريال مدريد - ربما أكثر من باريس سان جيرمان الذي يودع مبابي - أن الإصابة لم تكن خطيرة إلى الحد الذي تقول فيه صحيفة "ماركا" إنه أثار رعب فلورنتينو بيريز ريال مدريد.

بالتأكيد كان من الممكن أن تفسد الصفقة هذا الموسم على الأقل لو كانت الإصابة التي تعرض لها مبابي أخطر من ذلك، لكن الأمور تسير على ما يرام بالنسبة لفتى "بوندي" الموهوب.