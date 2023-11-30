ذكريات سيئة مع ليفربول.. بالوتيلي يختار المدرب الأسوأ في مسيرته

كان جيد في الجلسات التدريبية فقط....

فتح ماريو بالوتيلي، لاعب أضنه سبور التركي الحالي، وليفربول الأسبق، النار على مدرب الريدز السابق براندن رودجرز، ووصفه بأنه أسوأ المدربين الذين تعامل معهم في مسيرته.

وكام المهاجم الإيطالي قد انضم إلى ليفربول في 2014، من ميلان الإيطالي مقابل 16 مليون جنيه إسترليني، ولكن فترته مع الفريق الإنجليزي لم تكن الأفضل إذ سجل أربعة أهداف في 28 مباراة خاضها مع الريدز.

وبعدما فشل اللاعب صاحب الـ 33 عامًا، في التأقلم على الأجواء في ليفربول، خرج معارًا إلى ميلان، ثم عاد إلى ليفربول ومنه إلى نيس الفرنسي، في صفقة انتقال حر في صيف 2016.

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وقال بالوتيلي في تصريحات لشبكة " TVPlay" عن علاقته مع رودجرز: "رودجرز هو أسوأ مدرب تعاملت معه على الإطلاق، لقد كان الأفضل في الجلسات التدريبية، وما يتعلق بالاحتفاظ بالكرة، ولكن كشخص كان كارثة".

واشتهرت العلاقة بين الثنائي بالوتيلي ورودجرز، بالتوتر، إذ خرج المدرب في تصريحات سابقة، وانتقد أداء بالوتيلي، وسلط الضوء على التحديات التي واجهها في التعامل معه أثناء فترتهما في ليفربول.