"ذكرى لن ينساها موسيماني أبدًا" .. النصر يكتسح أبها في ليلة مرعبة بدوري روشن

مدرب الأهلي الأسبق بيتسو موسيماني عاش ليلة لن ينساها مع أبها..

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قدّم نادي النصر، حفلة كروية ممتعة، في فوزه (8-0) على مستضيفه أبها، بقيادة المدير الفني الجنوبي بيتسو موسيماني، مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة 26 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2023-2024.

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وبهذه النتيجة.. رفع النصر رصيده إلى النقطة 62، في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري؛ محافظًا على أمله الضعيف في التتويج باللقب، حيث يبتعد بـ12 نقطة عن نادي الهلال "المتصدر".

النصر دخل المباراة بقوة للغاية؛ حيث كاد الجناح الدولي عبدالرحمن غريب، أن يفتتح النتيجة في الدقيقة الثانية، بعد لعبة رائعة مع زميله البرتغالي أوتافيو مونتيرو؛ إلا أن مدافع أبها أبعد الكرة، من خط المرمى.

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وفي الدقيقة الخامسة.. طالب نجوم العالمي، بالحصول على "ركلة جزاء"؛ بعد لعبة مشتركة سقط فيها الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو والإسباني إيمريك لابورت، ثنائي الفريق الأول لكرة القدم، داخل منطقة الـ18 لنادي أبها؛ لكن الحكم أكد على عدم وجود أي خطأ.

ومن كرة ثابتة في الدقيقة الـ11؛ سجل رونالدو الهدف الأول لنادي النصر في المباراة، من تسديدة صاروخية غالطت حارس مرمى نادي أبها، وسكنت الشباك.

وبعد 10 دقائق من هذا الهدف.. عاد الأسطورة البرتغالية، بلوحة فنية جديدة؛ بتسجيله "الثاني" للفريق النصراوي، ومن ركلة حرة أيضًا.

وواصل الروماني سيبريان تاتاروشانو، حارس مرمى نادي أبها، مستوياته الكارثية في المباراة؛ عندما فشل في التعامل مع عرضية رونالدو الأرضية الضعيفة، لتصل الكرة إلى الجناح السنغالي ساديو ماني، الذي حولها داخل الشباك بسهولة للغاية، معلنًا عن الهدف النصراوي الثالث، في الدقيقة 33.

وبما أن رونالدو لا يعرف التوقف أبدًا؛ فقد استغل في الدقيقة 42، تقدم تاتاروشانو من مرماه؛ ليرفع الكرة من فوق رأسه، مسجلًا الهدف الرابع لنادي النصر، قبل أن يعود بصناعة الخامس، بعدها بثوانٍ قليلة للغاية، لزميله عبدالمجيد الصليهم.

وعلى الرغم من "استبدال" رونالدو وماني، في استراحة ما بين الشوطين؛ إلا أن النصر واصل الضرب بقوة؛ حيث سجل عبدالرحمن غريب "السادس"، في الدقيقة 51، قبل أن يضيف الموهبة الشابة عبدالعزيز العليوه "السابع"، في الدقيقة 63.

العليوه الذي لفت الأنظار إليه بقوة، اختتم لوحة النصر الممتعة؛ بتسجيله الهدف الشخصي الثاني في المباراة والثامن لفريقه؛ ليحصد العالمي ثلاث نقاط أكثر من مستحقة.

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