ذكاء وسرعة بديهة.. كيف نجا نجم برشلونة السابق من السطو المسلح؟

تمامًا مثلما كان في الملعب!

كان كل شيء يسير بشكل مثالي بالنسبة للاعب برشلونة وبايرن ميونخ وأيندهوفن السابق مارك فان بوميل، والمدرب الحالي لنادي أنتويرب البلجيكي الذي يحتل وصافة ترتيب الدوري البلجيكي، إلى أن تعرض لحادث سطو مسلح مرعب!.

فقد كان الهولندي الدولي السابق يقوم بركن سيارته "بورش" والتي تبلغ قيمتها 115 ألف يورو في مرآب للسيارات ليلة الإثنين، ليفاجأ بظهور أحد الرجال مصوبًا مسدسًا نحوه وفقًا لصحيفة "ذا صن" البريطانية.

قام السارق بتهديد حياة فان بوميل إن لم يهبط من السيارة، الخيار الوحيد الذي كان أمام البولندي هو ادعاء النزول من السيارة تحت تهديد السلاح ثم اتخاذ رد فعل سريع بصدم سيارة "مرسيدس" في المرآب لتطلق جهاز الإنذار الامر الذي جعل السارق يفر مسرعًا وسط حالة من الارتباك كي لا ينكشف أمره.

وفي الوقت الراهن اتخذت شرطة أنتويرب إجراء روتينيًا يتمثل في مصادرة سيارة فان بوميل من أجل معرفة مدى إمكانية تعقب الشخص الذي حاول السرقة، فأحيانًا يقوم السارقون الفاشلون في مهمتهم بوضع جهاز تعقب للسيارات كي يسرقوها مجددًا وهذا ما تحاول الشرطة تلافيه في الوقت الراهن.

تصرف ذكي للغاية وسريع البديهة من فان بوميل، يبدو أن موهبته لا تقتصر فقط على عالمي لعب كرة القدم والتدريب!.