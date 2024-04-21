ذبح غير مستحق أم قائد لا غنى عنه؟ .. كي لا يكون أحمد حجازي "كبش الفداء" في الاتحاد!

أحمد حجازي يمر بأصعب فتراته!

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كعادة الجماهير، مجرد أن يتذبذب أداء نجمهم المفضل تتحول الآراء من إيجابية بنسبة 100%، إلى سلبية ويُطالبون برحيله، وهذا ما حدث مع النجم المصري أحمد حجازي من جماهير الاتحاد مؤخرًا!

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حجازي فرض نفسه ليكون واحد من أبرز وأهم النجوم الأجانب الذين انضموا لصفوف نادي الاتحاد خلال السنوات الأخيرة، وهناك إجماع على ذلك، بعد ما قدمه للفريق من مستويات وتضحيات ومواقف.

ولكن تحول كل ما قدمه حجازي إلى رماد، أمام تلك الانتقادات اللاذعة التي وصلت إلى حد المطالبة برحيله عن صفوف العميد خلال فترة الانتقالات الصيفية.

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ومع تزايد المطالبة برحيل حجازي، انتشرت بعض الأخبار عن أن أحمد سيكون ضمن قائمة اللاعبين الذين سيرحلون عن صفوف النمور، لتجد ترحيبًا من نسبة كبيرة من الجماهير.

كيف كان وضع دفاع الاتحاد دون حجازي؟

قبل أن ينجح الاتحاد في التعاقد مع حجازي من نادي وست بروميتش الإنجليزي، كان العميد يُعاني كثيرًا على المستوى الدفاعي، في ظل عدم وجود نجم قادر على تقديم إضافة تُذكر.

الاتحاد كان مُستباح دفاعيًا، وهو ما كلفه الكثير من الأهداف التي كانت سببًا في صراعه مع الهبوط في تلك المواسم، حيث الموسم الذي سبق قدوم حجازي هو 2019-2020، استقبل العميد في الدوري السعودي للمحترفين 41 هدفًا، محتلًا المركز الحادي عشر بعد الهروب من الهبوط.

ولكن في الموسم الذي انضم فيه حجازي إلى الاتحاد وهو 2020-2021، أنهى العميد الموسم وهو ثاني أقوى خط دفاع في الدوري السعودي، بعدما استقبل 24 هدفًا.

وفي الموسم الماضي 2022-2023؛ استقبل الاتحاد في دوري روشن 13 هدفًا فقط، وتوج باللقب، وذلك في ظل وجود أحمد حجازي، بجانب المدافع الرائع أحمد شراحيلي.

القائد الذي لا غنى عنه

وفرض حجازي نفسه ليكون هو قائدًا لفريق نادي الاتحاد، والجميع شهد كيف كان تأثيره في غرفة ملابس الفريق في أكثر من مناسبة، وكان كلمة السر في التتويج ببطولتي الدوري وكأس السوبر الموسم الماضي، والمشاركة في مونديال الأندية.

حتى بعد أن انضم النجم الفرنسي كريم بنزيما إلى الاتحاد وتم منحه شارة القيادة، الكل أجمع على أن حجازي هو الأولى بها، بعدما تراجع حماس ومستوى الفريق، بالإضافة إلى النتائج التي تأثرت أيضًا.

وبالفعل بعد أزمات بنزيما عادت شارة القيادة إلى حجازي، ليعود الحماس مرة أخرى إلى الاتحاد، الذي تحسنت نتائجه إلى حد ما.

هل يستحق حجازي الرحيل؟

جماهير الاتحاد تعرف جيدًا أن أحمد حجازي كان يُعاني من إصابة طويلة جدًا، بعدما تعرض لقطع في الرباط الصليبي، وبالتأكيد غيابه عن الملاعب لمدة 6 أشهر كان له تأثيرًا سلبيًا على مستواه، وبالتالي لن يظهر بالمستوى المعتاد.

كما أن حجازي فقد خلال الموسم الحالي زميله المميز أحمد شراحيلي، الذي شكل معه ثنائيًا رائعًا خلال الموسم الماضي، الذي شهد استقبال الاتحاد 13 هدفًا فقط في 30 مباراة، ليتوج العميد بلقب دوري روشن السعودي في النهاية.

كما أن فريق الاتحاد عانى من إصابات مؤثرة في الفريق، وتراجع مستوى الكثير من اللاعبين، فكل الظروف كانت ضد حجازي، ألا يستحق أن يتم دعمه وتشجيعه حتى يستعيد مستواه المعهود، أم ذبح اللاعبين أصبح أسهل طريقة لدى الجميع؟

احتفال حجازي بعد هدفه في مرمى الحزم بالجولة 28 ضمن منافسات دوري روشن، يكشف كم الضغوط التي يمر بها النجم المصري، فيجب على جماهير العميد أن تُسانده وتدعمه لأنه يستحق منها ذلك.

SHAHID