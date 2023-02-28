"ذا بيست" من نوع خاص .. كريستيانو رونالدو الأفضل في دوري روشن

ثلاث جوائز حصدها صاروخ ماديرا في دوري روشن السعودي في أقل من 24 ساعة

رغم الليلة الحزينة التي عاشها البرتغالي كريستيانو رونالدو؛ قائد النصر السعودي، أمس الإثنين، بعد خروجه من تشكيل "فيفبرو" لأول مرة منذ عام 2007 إلا أن دوري روشن السعودي ينهال عليه بالجوائز منذ الأمس.

بالأمس، أقام الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" حفل "ذا بيست" لاختيار أفضل اللاعبين في العالم خلال 2022، والتي فاز بها النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

لكن رونالدو لم يخرج فقط من الثلاثي النهائي المنافس على جائزة أفضل لاعب في الحفل، بينما كذلك لم يكن ضمن تشكيل "فيفبرو" لأفضل 11 لاعب خلال العام المنصرم، بعد عام سيئ قضاه مع ناديه السابق مانشستر يونايتد الإنجليزي ومنتخب بلاده.

أمام هذا التراجع الكبير على المستوى العالمي، فإن رابطة دوري المحترفين السعودي، منحت صاروخ ماديرا حقه، فبعدما حصل بالأمس على لقب الأفضل في الجولة الـ18، وصباح اليوم على جائزة أفضل هدف في الجولة، مساءً اختارته اللجنة الفنية في الرابطة كأفضل لاعب في شهر فبراير بشكل عام.

الدون خاض مع العالمي خلال الشهر الحالي أربع مباريات أمام الفتح، الوحدة، التعاون وضمك، سجل خلالها ثمانية أهداف، بينما صنع اثنين آخرين، ليبصم على آخر عشرة أهداف لفريقه.

جدير بالذكر أن عام 2017 شهد آخر حصول لرونالدو على جائزة "ذا بيست" من فيفا، بينما حل في المركز الثاني عامي 2018 و2020.