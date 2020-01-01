دي يونج ينتقد الطريقة الدفاعية لمدرب خيتافي بسبب أياكس

لا يلعبون من أجل المتعة!

انتقد فرينكي دي يونج، لاعب برشلونة، الطريقة الدفاعية التي يلعب بها خيتافي تحت إمرة مدربه خوسيه بورادالاس، واعتبر أن الفريق المدريدي لا يلعب لإمتاع جماهيره كما ينبغي أن يكون.

تصريحات الدولي الهولندي تأتي على خلفية الهزيمة التي مُني بها فريقه السابق، أياكس، على يد خيتافي بهدفين نظيفين في ذهاب دور الـ32 من بطولة الدوري الأوروبي مساء الخميس الماضي.

دي يونج في تصريحات للصحافة حول الأمر قال "المباراة كانت مؤلمة حقًا وبالنسبة لي كانت محبطة للغاية. خيتافي لا يلعب من أجل إمتاع الجماهير.".

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كما أضاف "من المزعج بالنسبة لي أن أُتابع مباريات خيتافي، أياكس بمقدوره أن يعود في النتيجة بمباراة الإياب، ولكن الحقيقة أن الأمر سيكون صعبًا.".

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وأتم "خيتافي هو الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني وليس ذلك من قبيل الصدفة، إنهم فريق جيد، فزنا كبرشلونة بمباراتي هذا الموسم أمامهم، ولكن بالطبع لم تكن المهمة سهلة على الإطلاق.".

في الوقت نفسه، فقد رد بورادلاس على تصريحات دي يونج خلال المؤتمر الصحفي لمباراة خيتافي أمام إشبيلية، وشدد على أنه يحترم مختلف الآراء في كرة القدم.

"ليس لديّ الكثير لأقوله لأنني فقط أركز على مباراة إشبيلية، هناك أذواق مختلفة في كرة القدم، البعض يذهب إلى المسرح ويعجبون بمسرحية أو بأخرى، أنا أحترم كل الآراء بكل الأحوال."

يذكر أن بورادالاس هو العدو اللدود لمدرب النادي الكتلاني الحالي، كيكي سيتين، حيث يُشبه البعض قصة عداوتهما منذ قديم الأزل بقصة بيب جوارديولا وجوزيه مورينيو التاريخية، باعتبار أنها صراع بين الكرة الممتعة الهجومية أمام الكرة الدفاعية المُصنفة كقبيحة.