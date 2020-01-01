دي يونج يُعيد ذكريات رباعية أياكس في ريال مدريد

ذكريات لا تُنسى..

تحدث فرينكي دي يونج، لاعب برشلونة، عن ذكرياته أمام ريال مدريد رفقة أياكس، واعتبر أن الفوز برباعية لهدف لا يُمكن نسيانه على الإطلاق.

وكان أياكس قد أقصى كتيبة سانتياجو سولاري حينها بعد الفوز في الإياب في قلب البرنابيو بأربعة أهداف لهدف، ليخرج بطل دوري أبطال أوروبا حينها من دور الـ16.

ويستعد دي يونج لخوض الكلاسيكو الأول له في البرنابيو رفقة برشلونة، عندما يلتقي البرسا مع الملكي يوم الأحد ضمن منافسات الدوري الإسباني.

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دي يونج تحدث عن المباراة وقال "كانت تلك المباراة خاصة للغاية، لأنها انتهت بنتيجة لا تُنسى ومحورية، 4-1.".

كما تابع متحدثًا عن دوره الحالي في برشلونة "أود الحصول على الكرة قدر الإمكان، الأمر لا يتعلق بي، بل بالتكيف في الفريق، أنا أعرف أن الناس عندما يروني أمام نابولي يقولون ليس هذا نفس اللاعب الذي كان في أياكس.".

وأتم "ما يحدث في برشلونة؟ لا أتابع الأمور، أكبر تغيير؟ بالطبع وصول كيكي سيتين بدلًا من إرنستو فالفيردي، مع ذلك نشاهد فيديوهات كثيرة من أجل التمركز.".

يذكر أن الدولي الهولندي كان من أشد المعارضين لفالفيردي في قيادة برشلونة، كما أنه غرد مُعربًا عن سعادته عند إعلان النادي عن انتهاء حقبة المدرب الباسكي في الكامب نو.