"دي يونج نجح في برشلونة قياسًا بدي ليخت في يوفنتوس"

وجهة نظر جديدة..

يؤمن فرانك دي بور، المدير الفني السابق لأياكس، بأن فرانكي دي يونج قد نجح في برشلونة حتى الآن مقارنةً بما قدمه مواطنه وزميله السابق ماتياس دي ليخت منذ انضمامه إلى يوفنتوس.

دي يونج ودي ليخت هما من أبناء أياكس وبرزا سويًا مع كتيبة إيريك تين هاج، ليلقيا اهتمامًا من كل فرق أوروبا وينتهي بهما المطاف خارج هولندا في صيف 2019.

لم يقدم دي يونج أداءً مذهلًا في برشلونة حتى الآن، لكنه كان أكثر ثباتًا من دي ليخت، إذ شارك الأول في أغلب مباريات فريقه بينما من فرط تراجع مستوى الثاني اضطر ماوريسيو ساري إلى إجلاسه على دكة البدلاء أحيانًا.

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بدوره، تحدث دي بور عنهما قائلًا "أعتقد أن دي يونج قد تأقلم بشكل جيد مع برشلونة، انظر إلى دي ليخت في يوفنتوس حتى تفهم ما أقصد.".

كما أضاف "اللعب كثيرًا وأنت شاب في فريقك الجديد هو شيء استثنائي، يقول الناس أنه لم يصل إلى مستواه مع أياكس وهولندا، ولكن لا يوجد الكثيرون ممن يمكنهم اللعب في فريق قوي مثل برشلونة، أعتقد أنه عمل بشكلٍ جيد.".

وأردف "آمل أن يعود دي يونج إلى مركزه المعتاد، إنه مسؤول عن تمرير الكرة، لا يمكنك أن تطلب منه أن يسجل 20 هدفًا، إنه مثل سيرجيو بوسكيتس، وعندما يحين الوقت سيكون بديلًا رائعًا له.".

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"دي ليخت واجه مشاكل أكثر في يوفنتوس، كنت آمل أن يتكيف بصورة أكبر ويبدأ على الفور."

وأتم بقوله "بدلًا من ذلك حدث العكس، لهذا أظن أن دي يونج قد قدّم أداءً جيدًا في أول مواسمه مع برشلونة.".

الجدير بالذكر أن دي يونج قد شارك في 37 مباراة مع البرسا وسجل هدفين بمختلف المسابقات في هذا الموسم قبل توقفه بسبب فيروس كورونا، في الوقت الذي شارك فيه دي ليخت في 27 مباراة فقط مع اليوفي.