دي يونج: ميسي شجعني على الانتقال لبرشلونة وأتمنى استمراره

النجم الهولندي توقع مواجهة صعبة أمام باريس سان جيرمان

أكد فرينكي دي يونج لاعب وسط برشلونة، أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، كان من العوامل التي أقنعته بالانتقال إلى النادي الكتالوني.

دي يونج تألق مع أياكس أمستردام ولفت أنظار العديد من الأندية الأوروبية، لكنه قرر الانضمام إلى برشلونة في 2019، في صفقة وصلت قيمتها إلى 85 مليون يورو.

اللاعب يمر بحالة جيدة مع الفريق هذا الموسم، حيث سجل 5 أهداف في 28 مباراة حتى الآن، ليخرج للحديث عن بعض الجوانب الهامة التي تخص حياته في برشلونة.

وقال دي يونج عن تقييم تجربته مع برشلونة:"لا أعرف إذا كانت اللحظة الحالية هي الأفضل لي مع النادي، ولكني أسجل المزيد من الأهداف وكل شيء يسير على ما يرام، الآن يجب الحفاظ على هذه اللحظة الجيدة ومواصلة مساعدة الفريق".

وأما عن مستقبل ميسي:"أود أن يواصل مسيرته معنا العام المقبل، لكنه موضوع لا أستطيع التحدث عنه الآن، عليه تقرير مصيره بنفسه واتخاذ القرار المناسب لمستقبله".

وأضاف:"ميسي كان أحد العوامل التي دفعتني إلى الانضمام لبرشلونة، ليس الأهم ولكن من الأسباب التي أثرت في القرار، لأنه كان أفضل لاعب في العالم منذ أن كان عمري 12 سنة ولا يزال الأفضل حتى الآن".

وعن مواجهة باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا:"ستكون صعبة جدًا ومعقدة لأن لديهم الكثير من الجودة، ولكن نحن لدينا مجموعة مميزة من اللاعبين كذلك".

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كرة القدم في غياب الجماهير:"لا يهمني إذا أهانني الناس في الملعب، كل ما أريده هو رؤية الجمهور في المدرجات من جديد".

نصيحة رونالد كومان له قبل الانتقال إلى برشلونة من أياكس الهولندي:"سألته عن بعض الأشياء الخاصة بالنادي، وأخبرني بأشياء إيجابية عن النادي والمدينة، وبعدها جاء بارتوميو إلى أمستردام وأقنعني بهذه الخطوة".

وفي نهاية حديثه شدد دي يونج على استمتاعه بالحياة في برشلونة، لتدربه مع أفضل اللاعبين في العالم، رغم عدم الفوز بأي ألقاب حتى الآن مع النادي الكتالوني.