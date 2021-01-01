دي يونج: مصير الدوري الإسباني في يد برشلونة!

فيرنكي دي يونج يؤكد أن مصير الدوري الإسباني في أقدام نجوم برشلونة.

أكد النجم الهولندي فرينكي دي يونج لاعب فريق برشلونة على صعوبة مواجهة فريقه المقبلة أمام ريال مدريد مساء السبت في الدوري الإسباني.

جاء هذا في مؤتمر صحفي خاص بوسائل الإعلام الآسيوية، وأكد دي يونج في تصريحاته أن برشلونة هو الذي يملك مصير الدوري الإسباني في أقدام نجومه.

وقال دي يونج: "مباراة الكلاسيكو دومًا ما يكون بها المزيد من المتعة الإضافية، لكن المباراة لا تختلف عن أي مواجهة أخرى، ونريد تحقيق الفوز".

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وأضاف: "الفوز بالكلاسيكو في غاية الأهمية بالنسبة لنا، سيأخذنا ذلك خطوة أقرب لهدفنا، لكن بالرغم من ذلك لا يمكن أن أقول إنها مباراة حاسمة".

وأكمل: "الفوز بالكلاسيكو لا يعني أننا سنفوز بلقب الدوري الإسباني، وخسارته لا تعني أننا سنسخر اللقب، لكن لو حققنا الفوز في كل مباراة متبقية سنحقق اللقب".

وأكمل: "نهائي كأس ملك إسبانيا في غاية الأهمية بالنسبة لنا، لكن كل تركيزنا الآن على المباراة المقبلة فقط، وهي الكلاسيكو ضد ريال مدريد".

جدير بالذكر أن برشلونة يحتل في الوقت الحالي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 65 نقطة، وخلفه ريال مدريد في المركز الثالث برصيد 63 نقطة.