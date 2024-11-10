دي يونج يزيد متاعب برشلونة بإصابة جديدة!

أزمة جديدة لبرشلونة...

زاد فرينكي دي يونج، لاعب برشلونة، من متاعب فريقه خلال الفترة القادمة، بعد تعرضه إلى إصابة في مباراة الفريق الكتالوني، أمام ريال سوسييداد، بالدوري الإسباني.

ويحل برشلونة، ضيفًا ثقيلًا على ريال سوسييداد، ضمن مباريات الجولة الثالثة عشر من الدوري الإسباني، في مباراة انتهى شوطها الأول بتقدم الضيوف بهدف دون رد.

وتعرض دي يونج، إلى إصابة قوية في الشوط الأول، وسقط مرتين على الأرض، الأولى كانت في الدقيقة 26، قبل أن يخرج مصابًا بين شوطي المباراة، ويشارك داني أولمو، بدلًا منه.

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ويخشى هانز فليك، المدير الفني للفريق الكتالوني، من زيادة عدد الإصابات بين لاعبيه، بعد الإعلان عن إصابة لامين يامال، مساء اليوم الأحد، وغيابه عن الفريق خلال الفترة القادمة.

ويعاني برشلونة، من زيادة الإصابات هذا الموسم، إذ يفتقد الفريق الكتالوني، لخدمات العديد من اللاعبين، على رأسهم تير شتيجن، ورونالد أراخو، وأندرياس كريستنسن، وغيرهم من النجوم.