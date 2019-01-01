دي يونج: لم أقدم أفضل ما لدي في برشلونة بعد

فرينكي دي يونج نجم وسط ملعب برشلونة يعد جماهير النادي بتقديم المزيد خلال الفترة المقبلة.

وعد النجم الهولندي فرينكي دي يونج لاعب وسط ملعب برشلونة المنضم هذا الصيف من صفوف أياكس جماهير الفريق الكتالوني بتقديم مستويات أفضل في الفترة المقبلة.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها لصالح صحيفة "دي تيليجراف" وأكد خلالها أن الفارق بين برشلونة وأياكس لم يكن بالكبير للغاية.

وقال دي يونج: "لقد توقعت بالفعل ومن قبل الصفقة ألا تكون خطوة انضمامي من صفوف أياكس لبرشلونة بذلك الكبر".

وأضاف: "لقد وصلنا لمستويات مذهلة في الموسم الماضي بسبب جودة الفريق وهنا في برشلونة يوجد المزيد من تلك الجودة مثل ليونيل ميسي ولويس سواريز وسيرجيو بوسكيتس، بالرغم من كل تلك الأسماء لم أشك للحظة في قدرتي على القيام بتلك الخطوة".

ريال مدريد يُزاحم برشلونة على لاوتارو مارتينيز

وأكمل: "لقد أظهرت جودتي وقدراتي في العديد من المناسبات لكنني لدي القدرة بشكل عام على الظهور بشكل أفضل، حتى الآن لم أقدم أفضل ما قدمته في أياكس".

وأنهى تصريحاته عن الإقصاء من دوري أبطال أوروبا: "الخروج لم يكن عادلًا لقد أقصينا ريال مدريد ويوفنتوس وبالأداء الذي قدمناه أمام توتنهام كان يجب أن يتم تتويجه بالوصول لنهائي البطولة، بذلك الوقت كان العام ٢٠١٩ ليكون مثاليًا بالنسبة لنا".

جدير بالذكر أن أياكس كان قد ودع البطولة بهدف في اللحظات الأخيرة أمام توتنهام سجله لوكاس مورا في لقاء الإياب.