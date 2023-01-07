دي يونج غير قابل للمس .. تشافي يراهن على الهولندي!

تشافي هيرنانديز لا يجد حل إلا دي يونج

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن تشافي هيرنانديز المدير الفني لبرشلونة قد قرر الاعتماد على فرينكي دي يونج مكان سيرجيو بوسكيتس.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "سبورت"، والتي أكدت أن تشافي اقتنع أخيرًا أن دي يونج سيكون الخيار الأفضل مكان زميله الإسباني حال رحل بوسكيتس.

يأتي هذا بالتزامن مع تكرار الأخبار التي تخص رحيل سيرجيو بوسكيتس عن صفوف النادي الكتالوني بحلول نهاية الموسم الجاري.

وكان برشلونة يحاول بكل ما لديه من قوة التخلص من فرينكي دي يونج في سوق الانتقالات الصيفية الماضية من أجل تحسين موقفه المادي.

جدير بالذكر أن عقد بوسكيتس في صفوف برشلونة ينتهي بنهاية الموسم الجاري، مما يعني أن رحيله سيكون مجانيًا، بينما ينتهي عقد دي يونج في يونيو 2026.