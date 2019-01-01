دي يونج: توقيعي لبرشلونة في يناير ساهم في تألقي مع أياكس

لاعب برشلونة يرى أن إنهاء صفقته مع برشلونة مبكراً جعلت تركيزه كله يكون مع أياكس

فيسبوك تويتر بلال محمد

أكد فرينكي دي يونج، لاعب برشلونة الحالي وأياكس السابق، أن توقيع للفريق الكتالوني في يناير، جعل تركيزه كله يكون مع أياكس في الجزء الحاسم من الموسم الماضي.

وانضم دي يونج صاحب الـ 22 عاماً، إلى صفوف برشلونة في فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بعد توقيعه على العقود في يناير الماضي.

وقال دي يونج في تصريحات صحفية: "كان الامر جيداً بالنسبة لي ان اغلق اتفاقي مع برشلونة منذ يناير، تركيزي كله كان على اياكس منذ ذلك الوقت".

وواصل: "لقد أبهرنا الجميع في أياكس، مبارياتنا ضد ريال مدريد ويوفنتوس فاجأت أوروبا بأكملها، أعتقد أن الفكر والتكتيك كانا جيدان، بالإضافة إلى أنه بالقليل من الحظ يمكنك تحقيق أشياء عظيمة".

وتابع: "الموسم الماضي، مع أياكس كان رائعاً الأمر كان مميزاً بالنسبة للجميع، كنا نشعر وأننا أصدقاء نلعب معاً من أجل الاستمتاع".

وتطرق اللاعب الهولندي الشاب إلى الحديث عن أسابيعه الأولى مع برشلونة وقال: "استمتع حقاً بوجودي هنا، الجميع يساعدني، داخل وخارج الملعب، أشعر بالراحة وبالثقة".