بعد خطف دي يونج - باريس سان جيرمان يجهز خطة الانتقام من برشلونة

على طريقة نيمار، باريس قد يرد ضربة دي يونج في كوتينيو. تعرف على التفاصيل

وضع نادي باريس سان جيرمان الفرنسي خطة للانتقام من برشلونة بعد نجاح الأخير في التعاقد مع فرينكي دي يونج من أياكس.

برشلونة تعاقد رسميًا مع دي يونج مقابل 75 مليون يورو بعد منافسة قوية من جانب سان جيرمان.

وقالت إذاعة "مونت كارلو" الفرنسية إنّ باريس سان جيرمان يرغب في الانتقام من برشلونة باستخدام سلاح فسخ التعاقد وذلك مع البرازيلي فيليبي كوتينيو.

كوتينيو يمتلك عقد مع برشلونة بشرط جزائي يصل إلى 400 مليون يورو وينتهي في 2023.

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(📸:IG/ronaldinho) pic.twitter.com/Oi4ad7oU7Q — جول العربي - Goal (@GoalAR) January 26, 2019

وسبق وخطف سان جيرمان نيمار من برشلونة بعد فسخ قيمة العقد ودفع مبلغ 222 مليون يورو ليصبح أغلى لاعب في التاريخ.

ويقترب برشلونة أيضًا من ضم أدريان رابيو من باريس سان جيرمان بالمجان بعد انتهاء عقد اللاعب، وهي صفعة أخرى بالنسبة للفريق الفرنسي.

تقارير صحفية أكدت أن سان جيرمان حاول فسخ عقد إيفان راكيتيش المقدر بمبلغ 120 مليون يورو والتعاقد معه في الصيف الماضي ولكن اللاعب الكرواتي رفض مغادرة برشلونة.