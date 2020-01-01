دي يونج: الحكم ظلم ميسي ولا أحتاج لرابط خاص معه

فيرينكي دي يونج نجم وسط ملعب برشلونة يهاجم حكم مباراة فريقه أمام ريال بيتيس ويؤكد ظلمه لميسي ويتحدث عن علاقته بقائد الفريق.

أعرب النجم الهولندي فرينكي دي يونج لاعب وسط ملعب برشلونة عن سعادته بفوز فريقه أمام ريال بيتيس في لقاء الجولة الـ 23 من الدوري الإسباني.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها دي يونج وأكد خلالها أن الحكم ظلم فريقه في عدم احتساب ركلة جزاء بالنهاية، وتطرق للحديث عن علاقته بميسي وطريقة لعب القائد الأرجنتيني.

وقال دي يونج: "أعتقد أنها كانت واحدة من أفضل مباريات الفريق عقب المعاناة التي مر بها في الأشهر الأخيرة، لكنها لم تكن الأعظم على الإطلاق".

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وأضاف: "لقد كان من الهام للغاية بالنسبة لنا أن نحقق الفوز والأمور لم تكن سهلة بالرغم من أننا كنا نستطيع التسجيل في النهاية، وميسي له ركلة جزاء واضحة لم يتم احتسابها".

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وأردف: "لقد كانت مباراة جيدة بالنسبة لي لكنني لدي القدرة على التطور في المباريات المقبلة، الفريق الآن جاهز لخوض مباريات دوري أبطال أوروبا".

وأكمل: "اللعب في جانب ميسي يجعل الأمور أسهل فهو يمنحك الكرات في المساحة، ولا يحتاج لتكون رابط خاص معك لفعل ذلك".

وأنهى تصريحاته: "كان علينا أن نفوز بفارق الثلاث نقاط من الممكن تعويضه أمام ريال مدريد في مواجهتهم، وخسارة الكأس كانت صعبة علينا لأنها جاءت في الدقيقة الأخيرة، وكنا نستحق المزيد لكن علينا أن ننظر للأمام".

جدير بالذكر أن مباراة الأمس كانت قد شهدت تقدم بيتيس مرتين قبل أن يقلب برشلونة النتيجة في النهاية ويفوز بثلاثة أهداف لهدفين.