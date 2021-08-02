دي يونج: أنا أفضل لاعب في برشلونة!

دي يونج يبحث عن منافس في برشلونة ولاعب أفضل منه.

يبحث الهولندي فرينكي دي يونج، لاعب برشلونة، عن لاعب أفضل منه في فريقه، لاعب فيديو وليس كرة قدم؛ فالجملة لا تستقيم وقائده في برشلونة، ليونيل ميسي.

يعتقد دي يونج إنه أفضل لاعب بلاي ستيشن في برشلونة ولا يضاهيه أحدًا في هذه اللعبة.

هل من منافس لدي يونج في برشلونة؟

مباراة بين دي يونج وزميله سيرجينو ديست بثت مباشرة عبر إنستاجرام وحظيت بمتابعة كبيرة حتى من زملائهما في الفريق جيرارد بيكيه وبرايثوايت.

فرينكي فاز 5-1 وعلق على هذه المباراة في حوار له مع صحيفة سبورت الكتالونية وقال: "هزمت ديست بيوفنتوس، لكن أيضًا هزمت برايثوايت بسهولة. لنرى إن كان بإمكان أحد التغلب علي".

وعن سيرجي روبرتو وهل بإمكانه السقوط أمامه في البلاي ستشن رد "أعتقد أنني لعبت معه السنة الماضية وهزمته".

من يمكنه التغلب على دي يونج؟

يرى دي يونج الخطر القادم نحوه من اللاعبين الصغار في السن "لا أعلم من بإمكانه هزيمتي، اللاعبون الصغار يلعبون جيدًا، لكن لا أعرف أحدًا حتى الآن فاز بمباريات أكثر مني".

وأكد اللاعب الهولندي أن البلاي ستيشن طريقة اللاعبين للتسلية لكسر ملل المعسكرات مع تدربهم لمرتين يوميًا.

اقرأ أيضًا:

برشلونة يكشف عن خطته للحفاظ على جوهرته الهولندية

اليورو يمنح برشلونة "قبلة حياة" اقتصادية

بوصلة برشلونة تتجه إلى أولمبياد طوكيو وترصد صيدًا ثمينًا!