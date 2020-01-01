دي يونج: أمامنا 4 نهائيات للفوز بدوري الأبطال

متوسط ميدان برشلونة يراهن على الفوز بدوري أبطال أوروبا

قال متوسط ميدان برشلونة فرينكي دي يونج إن الفريق الكتالوني أمامه 4 مباريات نهائية للفوز بدوري أبطال أوروبا هذا العام..

وكان برشلونة قد خسر لقب الدوري الإسباني هذا الموسم لصالح الغريم التقليدي ريال مدريد بعد عامين من السيطرة عليه.

وحول ذلك، يريد الكتلان لاعبين وجماهير تحقيق لقب دوري أبطال أوروبا هذا الموسم من أجل إنقاذ ما يمكن إنقاذه وتجنب الخروج بموسم صفري.

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وفي الإطار ذاته، قال دي يونج إن برشلونة سيلعب 4 مباريات نهائية من أجل الفوز بدوري أبطال أوروبا، ويجب بذل كل الجهود الممكنة خلالها.

وأضاف: "أشعر أنني بحالة جيدة للغاية بدنيًا وذهنيًا، لقد خضنا حصة تدريبية جيدة ولدينا مشاعر إيجابية نتسلح بها قبل عودة مسابقة دوري الأبطال"

وتابع: "لقد كانت فترة العطلة جيدة من أجل إعادة شحن البطاريات بالنسبة لجميع اللاعبين واستعادة اللياقة بعد رحلة الليجا المرهقة للغاية"

وأردف: لقد تعافيت جيدًا من الإصابة وأشعر أنني بحالة رائعة وأرغب في العمل من أجل تحقيق هذا اللقب مع برشلونة في موسمي الأول مع الفريق"

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يذكر أن برشلونة ما زال ينافس في دوري أبطال أوروبا، حيث تنتظره مواجهة أمام نابولي في إياب الدور ثمن النهائي.