دي يونج: أتطلع لاستكمال إرث كرويف في برشلونة
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FC Barcelona/Facebook
أبدى فرنكي دي يونج لاعب وسط برشلونة الجديد رغبته في التحول إلى امتداد لإرث يوهان كرويف أسطورة النادي والكرة الهولندية.
وقال دي يونج في تصريحاته خلال تقديمه:"لدينا علاقة كبيرة على مر الزمان تربط برشلونة وأياكس بفضل فلسفة كرويف".
وأضاف:"برشلونة وأياكس يريدان اللعب بطريقة مشابهة دائماً وهذا أمر مذهل".
😍 We can get used to this— FC Barcelona (@FCBarcelona) July 5, 2019
⚽️ @DeJongFrenkie21
🔵🔴 pic.twitter.com/NBkow9EzTv
وأوضح:"لقد كان هذا الانتقال حلماً لي منذ طفولتي وحين بدأ يتحقق كان قراراً سهلاً للغاية بالنسبة لي".
وتابع:"أنا سعيد للغاية وفخور بالتواجد هنا، لا يمكنني الانتظار حتى أبدأ".
يذكر أن دي يونج انضم لقائمة طويلة من اللاعبين الهولنديين في تاريخ البارسا، بدءاً من يوهان كرويف مروراً بيوهان نيسكينس ورونالدو كومان والأخوان فرانك ورونالد دي بور وباتريك كلويفرت ومارك أوفرماس.