دي ماريا يقترب من دخول تاريخ الدوري الفرنسي

سجل تاريخي للأرجنتيني في الدوري الفرنسي

يقترب أنخيل دي ماريا، لاعب باريس سان جيرمان، من تحطيم سجله الشخصي بصناعة الأهداف في موسم واحد بالدوري الفرنسي بعد وصوله إلى 14 صناعة بعد 26 جولة.

دي ماريا هو أكثر لاعب صناعة للأهداف بعد مرور 26 جولة في الدوري الفرنسي منذ موسم 2006-2007 بواقع 14 هدفًا.

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وبحسب "راديو مونت كارلو" الفرنسي، فإن دي ماريا يقترب من تحطيم رقمه القياسي الخاص في موسم 2015-2016 بالوصول إلى صناعة 18 هدفًا وهو أفضل موسم للاعب في الليج 1 بالتساوي مع جيروم روثان مع موناكو في موسم 2002-2003.

وأوضحت الإذاعة أنّه منذ 2007 حتى الآن نجح 3 لاعبين في صناعة 15 هدفًا أو أكثر في موسم واحد بالدوري الفرنسي.

فصنع مارفين مارتن 17 هدفًا مع سوشو في موسم 2010-2011 يليه ديميتري باييه في 2014-2015 بصناعة 16 هدفًا رفقة مارسيليا ثم أنخيل دي ماريا في 2015-2016 بصناعة 18 هدفًا مع باريس سان جيرمان.

جدير بالذكر أنّ دي ماريا يمتلك فرصة كبيرة لتجاوز سجله السابق في الـ 12 مباراة المتبقية من الدوري الفرنسي.