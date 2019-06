دي ماريا يصل إلى 100 مباراة دولية مع الأرجنتين

وصل أنخيل دي ماريا، لاعب باريس سان جيرمان، إلى 100 مباراة دولية مع منتخب الأرجنتين في مباراة فنزويلا بربع نهائي كوبا أمريكا.

دي ماريا نزل بديل لوتارو مارتينيز في الشوط الثاني أمام فنزويلا بالمباراة التي انتهت بفوز التانجو بثنائية نظيفة.

ولعب صاحب الـ 31 عامًا 100 مباراة منذ المشاركة الأولى في 15 أكتوبر 2009 بعمر 22 عامًا تحت قيادة المدرب دييجو مارادونا.

وأحرز لاعب ريال مدريد السابق 20 هدفًا دوليًا كما صنع 22 أخرى من بينها 4 أهداف في كوبا أمريكا.

100 - Against , Ángel Di María earned his 100th cap for 🇦🇷, becoming only the sixth Argentine player to reach that landmark, after Mascherano (147), Zanetti (142), Messi (134), Ayala (115) and Simeone (105). Icon.#CopaAmerica pic.twitter.com/5rZfia9Frw