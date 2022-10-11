دي ماريا يثير القلق في الأرجنتين بعد إصابته بدوري الأبطال

غادر الملعب بعد 24 دقيقة فقط

أنباء مقلقة لليونيل سكالوني المدير الفني لمنتخب الأرجنتيني، بتعرض أنخيل دي ماريا جناح يوفنتوس للإصابة خلال مباراة فريقه بدوري أبطال أوروبا.

دي ماريا كان يشارك مع الفريق الإيطالي ضد نظيره مكابي، في إطار الجولة الرابعة من دور المجموعات لعمر البطولة، قبل أن يغادر الملعب بسبب الإصابة.

وظهر الدولي الأرجنتيني متأثرًا بإصابة قوية في فخذه الأيمن، ليخرج باكيًا بعد 24 دقيقة فقط لصالح زميله البولندي أركاديوش ميليك.

ومن غير الواضح حتى الآن مدى خطورة دي ماريا الذي غاب عن مباراة ميلان الأخيرة في بطولة الدوري الإيطالي، التي خسرها يوفنتوس بهدفين نظيفين بالجولة التاسعة من المسابقة.

ومن المقرر أن يقوم الجناح المخضرم ببعض الفحوصات الطبية خلال الساعات القليلة القادمة للوقوف على مدى إصابته، وسط طموحات بعدم خطورة الإصابة، حتى يتمكن من المشاركة في كأس العالم 2022 المقام في قطر بشهر نوفمبر القادم.

وفي حالة خطورة إصابة دي ماريا، ستكون ضربة مزدوجة للاعب ومنتخب بلاده، لأن هذا المونديال قد يكون الأخير لصاحب الـ34 سنة، كما أن منتخب التانجو يعتمد عليه بشكل أساسي، حيث كان من أهم اللاعبين المساهمين في فوز الفريق بكوبا أمريكا العام الماضي.

وأما بالنسبة لليوفنتوس فالأوضاع تظل سيئة كما هي للمدرب ماسيميليانو أليجري ورجاله، حيث انتهت المباراة بخسارة جديدة بهدفين دون رد ليصبح الفريق مهددًا بمغادرة دوري الأبطال مبكرًا.

ويحتل الفريق المركز الثالث بالمجموعة الثامنة بـ3 نقاط، بفارق 4 نقاط عن كل من بنفيكا وباريس سان جيرمان.