دي ماريا: ميسي "فضائي" لكن علينا الاعتماد على أنفسنا

دي ماريا يتحدث عن روعة اللعب بجوار ميسي

أثنى لاعب فريق يوفنتوس الإيطالي، أنخيل دي ماريا على زميله السابق في باريس سان جيرمان، ليونيل ميسي قبل انطلاق نهائيات كأس العالم في قطر هذا الشهر.

ومع ذلك، أصر لاعب البيانكونيري أيضًا على أن الأرجنتين لا بد ألا تضطر دائمًا إلى التطلع إلى اللاعب البالغ من العمر 35 عامًا لتحقيق النتائج.

حيث تحدث دي ماريا مع "La Nacion"، وقال: "بالنسبة لي، كونك بجانب ليو هو كل شيء. إنه الأفضل في العالم، فضائي، ولن أتعب من قول ذلك. وسأقول مرة أخرى: اللعب مع ليو هو أفضل شيء حدث لي في مسيرتي. لقد أمضينا سنوات عديدة معًا في المنتخب الوطني وتمكنت من اللعب معه في نفس الفريق، لأن رؤيته كل يوم أمر جميل جدًا".

وأوضح: "أحاول دائمًا التواصل معه، والبحث عنه، ولكن أيضًا أفهم أنه على الرغم من قدرته على حل اللعب، إلا أنه لا يتعين عليك دائمًا إعطائها له (يقصد الكرة). أو عليك التفكير في وقت تقديم الكرة له".

جدير بالذكر أن البطولة القادمة ستكون هي الظهور الرابع لدي ماريا مع الأرجنتين في كأس العالم، وستكون هذه النسخة هي الخامسة لميسي، حيث يتطلع هذا الثنائي في حسم المونديال القادم للفريق الأمريكي الجنوبي.