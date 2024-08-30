دي ماريا: حالة واحدة تجعلني أفضل من ميسي وفان خال هو الأسوأ في مسيرتي!

كاد أن يعتزل في الخامسة عشر

رفض أنخيل دي ماريا جناح بنفيكا ومنتخب الأرجنتين، وصف نفسه باللاعب الأفضل في تاريخ بلاده، بسبب تواجد الثنائي ليونيل ميسي ودييجو أرماندو مارادونا في كتب التاريخ.

الجناح المخضرم تحدث إلى برنامج "SC Reportajes" عبر شبكة "ESPN" في مقابلة مطولة عن أهم كواليس حياته على مستوى الأندية والمنتخب الأرجنتيني.

وقال دي ماريا عن اعتباره اللاعب الأفضل في تاريخ الأرجنتين:"الأمر أشبه بأنك الأول لأن ليونيل ميسي ودييجو مارادونا من كوكب آخر".

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وعن المشاكل البدنية التي كانت تجعله يعاني في الأوقات الحاسمة:"الإصابات أثرت علي أكثر من الخسارة في النهائيات، كنت أضغط على نفسي في كل مباراة، كنت أسوأ عدو لي".

وتحدث كذلك عن رغبته في الاعتزال عندما كان عمره 15 سنة عندما أساء المدرب معاملته، حيث قال:"أخبرني أنني كنت وغدًا، كنت في حالة شديدة من الغضب ولكني لم أتحطم رغم تفكيري في التوقف عن اللعب، ووالدتي أقنعتني بمواصلة القتال".

وتطرق كذلك صاحب الـ36 سنة إلى معاناته هو وعائلته من هجوم الجماهير الأرجنتينية ضدهم في كل فشل، وقال عبارة:"في الأرجنتين، إذا لم تفز فأنت فاشل".

وعندما سُئل دي ماريا عن أفضل 3 مدربين له أجاب ضاحكًا:"الأسوأ هو لويس فان خال، يمكنني تأكيد ذلك لك، ولو كانت لديك أي شكوك سأناقشها معك".

جدير بالذكر أن دي ماريا قام مؤخرًا باعتزال اللعب الدولي مع منتخب الأرجنتين، وقرر التركيز على مسيرته مع فريق بنفيكا البرتغالي، بعد انهيار محاولاته للعودة إلى مسقط رأسه في روزاريو بسبب التهديدات بالقتل التي تلقاها من إحدى العصابات.