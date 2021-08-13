دي ماريا يوضح فريق مبابي القادم!

مبابي مستمر مع باريس سان جيرمان.

يعتقد الأرجنتيني آنخيل دي ماريا، لاعب باريس سان جيرمان، أن زميله الفرنسي كيليان مبابي سيبقى في الفريق.

وجهة نظر دي ماريا في ترجيح استمرار مبابي مع باريس لأنه ببساطة لن يجد فريقًا مثل باريس حاليًا.

ماذا قال دي ماريا عن مستقبل مبابي؟

أجرى دي ماريًا حوارًا مع شبكة ESPN عبر الفيديو وقال عن مستقبل زميله مبابي: "أعتقد أنه سيستمر. من الواضح أن كل الفرق الكبرى تريده ، لكن لا أعتقد أنه سيترك باريس سان جيرمان الآن. لن يجد فريقًا أفضل في أي مكان".

وتقمص دي ماريا خلال حواره شخصية جيرارد بيكيه مدافع برشلونة الذي قال قبل سنوات عن زميله نيمار دا سيلفا "Se queda" أي سيبقى مع برشلونة، لكن نيمار انتقل بعدها بأيام إلى باريس سان جيرمان.

لماذا يثير مبابي الجدل في باريس؟

حتى الآن لم يجدد مبابي عقده مع باريس الذي ينتهي بنهاية الموسم المقبل.

ويرتبط اسم كيليان بالانتقال إلى ريال مدريد الراغب في ضمه هذا الصيف.

وكان ناصر الخليفي، رئيس ومالك باريس سان جيرمان، قد أكد في مؤتمر تقديم ليونيل ميسي أن مبابي باقٍ مع باريس لأنه في الفريق الأفضل في العالم حاليًا.

وتعاقد سان جيرمان مع ليونيل ميسي أسطورة وهداف برشلونة التاريخي هذا الصيف لمدة موسمين، بعد فشل برشلونة في تجديد عقده بسبب الأزمة المالية التي يعاني منها النادي.

اقرأ أيضًا:

خاص | مبابي يعطي باريس فرصة أخيرة للبقاء ومزاملة ميسي

ريال مدريد يقرر تقدير جهد مبابي بعرض خرافي

كروس يفجرها ويثير حماس مشجعي ريال مدريد بخصوص مبابي