دي ليخت يفسر اختياره الانضمام إلى يوفنتوس

دي ليخت إلى يوفي مقابل 75 مليون يورو

فيسبوك تويتر هيثم محمد

فسر ماتياس دي ليخت، المدافع الهولندي، الأسباب وراء اختياره الانتقال لصفوف يوفنتوس هذا الصيف رغم العروض العدة المتاحة.

وأعلن يوفنتوس صباح الخميس رسمياً انضمام دي ليخت من صفوف أياكس مقابل 75 مليون يورو.

وقال دي ليخت مع قناة أياكس الرسمية: "أحب الطريقة التي يدافع بها الإيطاليون، معظم اللاعبين الذين أعتبرهم قدوة من هناك".

وأكمل: "باريسي، مالديني، نيستا، كانافارو، شيريا، والقائمة تطول، يمكنني أن أستمر في سرد الأسماء".

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وختم: "لعبت 13 عاماً في أياكس بين الناشئين والفريق الأول، الآن وقت الانتقال، وهو أمر عاطفي لأنني هنا عشت الفرح والحزن، سأفتقد أمستردام".

وامتلك دي ليخت، بحسب الصحف، عدة عروض بالإضافة ليوفنتوس، وأبرزها من برشلونة وباريس سان جيرمان.