دي ليخت يتعرض لخلع في الكتف

عرض كبير من المدافع الهولندي

كشفت تقارير عن مشاركة الهولندي ماتياس دي ليخت في جزء كبير من مباراة فريقه يوفنتوس مع أتالانتا السبت وهو يعاني من إصابة على مستوى الكتف.

وانتصر يوفنتوس بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل واحد على مضيفه، وقدم المدافع الشاب مباراة مميزة حظيت بإشادة زملائه والإعلام.

وقالت "توتوسبورت" إن دي ليخت تعرض للإصابة بالدقيقة الخمسين على مستوى الكتف بعد سقوطه بشكل خاطيء على أرضية الملعب.

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وأوضحت الصحيفة أن اللاعب تعرض لخلع في الكتف، وكان على وشك أن يتم استبداله من قبل المدرب ماوريتسيو ساري، ولكنه أصر على الاستمرار.

وأفادت الصحيفة أن اللاعب مشاركته في اللقاء المقبل أمام أتلتيكو مدريد الثلاثاء بدوري أبطال أوروبا محل شك، وسيتم تقييم حالته يومياً.

وضمن يوفنتوس العبور من مجموعته قبل اللقاء المقبل مع ضيفه الإسباني على ملعب "أليانز" بتورينو.

ويحتل يوفنتوس حالياً صدارة ترتيب الدوري الإيطالي بفارق نقطة عن ملاحقه إنتر بعد 13 مباراة من عمر المسابقة.