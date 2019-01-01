دي ليخت يسخر من أنباء حاجته لفقدان الوزن بقرار من ساري!

ماتياس دي ليخت مدافع يوفنتوس يسخر من أنباء خضوعه لنظام غذائي لفقدان الوزن بقرار من المدرب ماوريسيو ساري..

سخر ماتياس دي ليخت، مدافع يوفنتوس، من الأنباء التي تحدثت عن إقرار المدرب ماوريسيو ساري برنامج غذائي له من أجل مساعدته على فقدان بعض الوزن.

وكان دي ليخت قد انضم إلى اليوفي هذا الصيف في صفقة قياسية قادمًا من أياكس الهولندي، بعدما كان حديث السوق وسط محاولات من برشلونة لخطفه.

دي ليخت، والذي يُعد من الركائز الأساسية في البيانكونيري حاليًا، علّق على أنباء زيادة وزنه ووضع برنامج تخسيس له قائلًا "هذه الأنباء حقًا غريبة، ليس لها أي أساس من الصحة."

وتابع الدولي الهولندي "لم أتفاجأ من هذه الأنباء، أحيانًا أؤدي بصورة جيدة ورغم ذلك تجد بعض النواقص، إنها مجرد آراء وأعرف في النهاية ما ينبغي عليّ فعله."

صاحب الـ 20 عامًا في الوقت نفسه، شدد على أنه لازال في حاجة إلى الوقت من أجل إثبات نفسه في يوفنتوس، حيث قال "أي لاعب جديد في حاجة إلى الوقت للتكيف داخل الفريق، امتلك يوفنتوس مدافعين رائعين وهما بونوتشي وكيليني، وكانت الخطة إدخالي إلى الأجواء بهدوء وبطء."

"لكن الظروف قد لعبت دورها وتغيرت الخطط، من الرائع أن ألعب بالفعل، إنه تحدٍ كبير بالنسبة لي."

كما قيّم دي ليخت فترته حتى الآن في اليوفي، إذ قال "أهم درس تعلمته حتى الآن في يوفنتوس هو أنك بحاجة إلى الثقة في النفس، في البداية لاحظت أنني كنت أركز بصورة رئيسية على عدم الخطأ ولكن هذا ما لا يجب أن تفعله أبدًا، لم يجب أن ألعب هكذا."

وأتم "الانتقادات التي تتحصل عليها بعد المباراة هي جزء من حياتك كمدافع للأسف."