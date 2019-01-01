دي ليخت يُحبط برشلونة ويُنعش آمال منافسيه

تصريح محبط للبارسا

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أحبط ماتياس دي ليخت مدافع أياكس أمستردام آمال برشلونة في ضمه هذا الصيف، بعدما قال أنه ربما ليس الوقت المناسب لارتداء القميص الكتالوني.

وتتنافس عدة أندية على الظفر بتوقيع المدافع صاحب الـ19 عامًا، وأبرزها برشلونة ويوفنتوس وبايرن ميونيخ ومانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان، خاصة بعد المستوى المذهل له مع أياكس ومنتخب هولندا في الموسم الأخير وقيادته فريقه لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا بعد تخطي ريال مدريد ويوفنتوس.

اللاعب الذي خسر نهائي دوري أمم أوروبا مع منتخب بلاده أمام البرتغال تحدث عن موسمه ومستقبله قائلًا "كان موسمًا رائعًا لي ولفريقي. سعي الأندية الكبيرة خلفي شيء يدعو للفخر، أستطيع الآن التفكير واتخاذ القرار المناسب بشأن مستقبلي".

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أضاف لصحيفة إل موندو ديبورتيفو "المسألة ليست متعلقة بالمال، فالأهم بالنسبة لي هو أن يمنحني النادي الذي سأنتقل إليه فرصة اللعب بانتظام".

أخيرًا، سُئل دي ليخت عن إمكانية الانتقال لملعب كامب نو ومواصلة اللعب بجانب زميله فرينكي دي يونج الذي انضم للبارسا، فأجاب "اللعب مع دي يونج سيكون جميلًا، لكن علي التفكير بنفسي".

"لا أعلم متى سأقرر، سآخذ وقتي. برشلونة؟ ربما لم يحن الوقت بعد".

يُذكر أن كريستيانو رونالدو كان قد طلب من دي ليخت القدوم لليوفنتوس بعد نهاية المباراة النهائية لدوري أمم أوروبا، وقد رفض دي ليخت تدخل أي شخص في قراره مؤكدًا أنه سيختار طريقه بنفسه.