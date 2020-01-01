دي ليخت: اعتدت اللعب كصانع ألعاب

دي ليخت يتحدث عن مفاجأة مدوية بشأن مركزه

قال ماتياس دي ليخت نجم نادي يوفنتوس وثاني أغلى مدافع في تاريخ كرة القدم إنه اعتاد اللعب كصانع ألعاب قبل أن يتحول إلى مركز قلب الدفاع.

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وكان دي ليخت قد انتقل خلال سوق الانتقالات الصيفية الأخيرة من أياكس أمستردام إلى يوفنتوس، وذلك بعد أدائه المميز في دوري أبطال أوروبا مع نادي العاصمة الهولندية.

وحول مركزه، قال دي ليخت إنه لم يبدأ حياته مع كرة القدم كقلب دفاع، بل أن مسيرته بدأت كصانع ألعاب في البداية وحتى سن الخامسة عشر.

وأضاف: "لعبت كثيرًا في خط الوسط، وسجلت العديد من الأهداف وقدمت الكثير من التمريرات الحاسمة، لكنهم أخبروني فيما بعد أنني من الأفضل أن ألعب كمدافع في مسيرتي المهنية"

وتابع: "في البداية اعتقدت أنني لن أحب ذلك نظرًا لأنني لم أكن أفضل اللعب في الدفاع، ولكنني أدرك الآن أن اللعب كوسط ميدان ساعدني على اللعب كمدافع، أنا سعيد بهذا التطور"

وأردف: "فيما يخص أولمبيك ليون أنا أعرف الكثير عنهم وما يكفي من أجل أن تكون المباراة مثيرة بالنسبة لي، لدي زميلان في المنتخب الوطني يلعبان هناك وهما كيني تيتي وممفيس ديباي"

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يذكر أن يوفنتوس سيحل ضيفًا ثقيلًا على أولمبيك ليون مساء الأربعاء المقبل ضمن منافسات ذهاب دور الستة عشر في دوري أبطال أوروبا.